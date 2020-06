Tras sus meteóricos primeros años en Grandes Ligas, Roberto Osuna sueña seguir los pasos de Mariano Rivera

MÉXICO - Cada vez que sube a la loma de pictheo, Roberto Osuna sólo piensa en dominar al bateador que tiene enfrente, sacar el out 27 y completar el triunfo de los Astros. Pero a veces se da tiempo de soñar.

A sus 25 años, el pitcher sinaloense suma 154 rescates en cinco campañas con Toronto y Houston, la máxima cantidad para cualquier pelotero de su edad. En 2018, a los 23, se convirtió en el relevista más joven en llegar a 100 juegos salvados tras superar al venezolano Francisco Rodríguez.

Entonces ¿por qué no imaginar un día poder alcanzar el récord de todos los tiempos de 652 salvados de Mariano Rivera?

"Mucha gente me hace ese comentario de que 'te imaginas tú superando a Mariano', ¿que me gustaría? claro que sí, no lo niego, me encantaría, pero es algo que no pasa por mi mente todos los días, trato de enfocarme día a día.

"Me gustaría tener una carrera larga, una carrera saludable y ojalá y se pueda, y si no pues ni modo, pero yo todos los días que estoy en Grandes Ligas me siento muy bendecido y lo disfruto al máximo", expresó el mexicano en videoconferencia con EL IMPARCIAL y otros medios.

Lo que sí tiene en mente es poder conservar el puesto cerrador y sabe que para lograrlo es su trabajo y sus números los que le garantizarán seguir teniendo el papel estelar en el bullpen.

"Obviamente (ser cerrador) te da como esa figura como ser la cara del bullpen prácticamente, eso también es algo bueno que te motiva, que te exige a seguir trabajando fuerte, hacer las cosas bien. También tienes que mantenerte neutral al mismo tiempo porque también si te va mal y pierdes tu rol te puede afectar y te puedes venir para abajo", destacó.

"Me siento alguien privilegiado y muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da y créeme que voy a defender ese rol a como pueda".

Al igual que el resto de los peloteros de Grandes Ligas, Roberto Osuna está a la espera de que se llegue un acuerdo con el pago de salarios para poder inicia la temporada 2020, algo que no ve tan cerca al considerar insuficientes las propuestas que han hecho los dueños de los equipos.

"A como están las cosas ahorita es bastante el riesgo, qué mas quisiéramos nosotros volver a jugar mañana... Yo estoy pensando en mi familia, ellos no están pensando en nosotros y se me hace una falta de respeto", declaró.

El cerrador consideró que los Astros siguen siendo el equipo a vencer en el beisbol de las Mayores y están ansiosos de demostrarlo una vez que arranque la campaña.





"Caballos" del bullpen

Relevistas con más juegos salvados en las últimas cinco temporadas:

Jugador JS

Kenley Jansen 195

Craig Kimbrel 160

Aroldis Chapman 160

Roberto Osuna 154



652

rescates es el récord de todos los tiempos de Mariano Rivera.



221

es la marca para mexicanos en poder de Joakim Soria.



"Cada vez que me dan la oportunidad de jugar me siento un Mariano Rivera con la dicha de poder cerrar juegos"

Roberto Osuna, relevista de los Astros.