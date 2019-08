Tras récord de derrotas, 'Ojitos' Meza presentó su renuncia

BOCA DEL RÍO, Veracruz.- Tras perder 5-0 ante Gallos Blancos de Querétaro en el Luis 'Pirata' Fuente, Enrique Meza anunció que presentará su renuncia como entrenador de Tiburones Rojos de Veracruz al dueño del club, Fidel Kuri, admitiendo que fracasó en su misión de salvar al equipo.

Además de sufrir tremenda goleada, la plantilla ahora carga con la nada honrosa marca mundial de 33 partidos de Liga sin ganar, logrando únicamente ocho empates y 25 derrotas en ese periodo.

"Voy a hablar con el señor Kuri, no es culpa de los jugadores, no he sabido hacerlos jugar. Si hay que culpar a alguien soy yo, voy a decirle que daré un paso al costado", mencionó el ‘Ojitos’.

El pasado domingo, Veracruz cumplió un año sin obtener los tres puntos en la Liga MX.

Actualmente, marchan últimos no solo en la tabla general del Apertura 2019, sino también en la tabla de cocientes, al borde del descenso.

De terminar el Clausura 2020 en la misma posición, la directiva escuálida tendría que pagar 20 millones de pesos para quedarse en Primera División.