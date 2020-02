Tras primeros casos de coronavirus en México, Liga MX podría jugarse a puerta cerrada

Los primeros casos de coronavirus en México fueron confirmados por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por lo que nuestro país entrará en una fase de mitigación para evitar en la medida de lo posible su propagación.

Entre las recomendaciones que se sugiere tomar para impedir se esparza el virus en la población, se encuentra el no acudir a eventos masivos, por lo que los partidos de la Liga MX se verían afectados.

Cabe recordar que en 2009, hubo juegos que se disputaron a puerta cerrada, debido a la epidemia de influenza H1N1, por lo que no sorprendería en esta ocasión se tome la misma decisión.

Hace 11 años, el Pachuca vs. Cruz Azul, Pumas vs. Chivas y el América vs. Tecos se llevaron a cabo sin aficionados en las gradas, además de que los equipos mexicanos que en ese momento participaban en la Copa Libertadores debieron retirarse del torneo.

El mundo del deporte se ha visto afectado por la rápida propagación del virus: la liga de China ha sido suspendida, partidos en Italia se jugarán a puerta cerrada, además de que hubo un periodista contagiado que fue a cubrir el Atalanta vs. Valencia.

Incluso la organización de torneos grandes como los Juegos Olímpicos y la Eurocopa están en riesgo por este problema de salud mundial.

Falta esperar a ver la decisión que tome la Federación Mexicana de Futbol en conjunto con las autoridades gubernamentales.