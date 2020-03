Tras posponerse JO, Lupita González tendría 'chance' de asistir a Tokio

Ante el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia del coronavirus, la marchista mexicana Guadalupe González podría verse beneficiada.

Y es que en caso de recibir una resolución positiva a la apelación que presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, podría estar lista para asistir a la justa continental del próximo año.

"Afortunadamente sigo con esa esperanza de estar en Tokio", expresó la atleta de 31 años.

González dio positivo por Trembolona en octubre de 2018, por lo que fue suspendida por cuatro años. Sin embargo, la ganadora de la medalla de plata en Río 2016 en los 20 kilómetros no ha dejado de entrenar, por lo que en caso de ser reinstalada, tendría el suficiente tiempo para buscar dar la marca para clasificar a los Olímpicos.

"Saber que soy inocente me ayuda mucho porque realmente me estoy defendiendo ante algo que no hice. Ser inocente ayuda bastante porque no has hecho nada malo. Has trabajado mucho, has soñado demasiado y creo que eso todavía no lo pierdo”, reconoció Lupita.