Tras las fuertes criticas por usar cubrebocas de marca, Alan Pulido da la cara y responde

ESTADOS UNIDOS – Los jugadores Alan Pulido y Rodolfo Pizarro sorprendieron a los seguidores y amantes del mundo futbolísticos al presumir por sus redes sociales que aunque la contingencia por el coronavirus está afectando a la mayor parte del mundo, ellos la afrontan con “estilo” al portar unos cubrebocas de la prestigiosa y cara marca de Louis Vuitton.

Y lo que era de esperarse, los usuarios arrasaron con ellos tras duras críticas que les lanzaron por sus cuenta de Twitter, pero Pulido no quiso que las cosas se quedaran hasta ahí y por lo que tomó valor para afrontarlos y responder a todo aquél que atacó a él y a su compatriota.

Un ejemplo de esto fue cuando un usuario lo criticó al escribirle “Orgulloso de ser bien naco”, por lo que el delantero del Sporting Kansas City de la MLS, también quiso dejarle las cosas claras y respondió a su atacante.

“No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño saludos y DTB”, le contestó.