Tras eliminación de Tigres, 'Tuca' apuesta por Rayados al título.

MONTERREY, Nuevo León.- Luego de que Tigres perdiera en la Vuelta de Cuartos de Final contra el América, Ricardo Ferretti aseguró que tras la eliminación de sus pupilos, su favorito para llevarse el título es Rayados, pese a la rivalidad que existe entre ambos clubes.

Tiene muchas posibilidades América, pero mi favorito (al título) es Monterrey, no tengo por qué negarlo y siempre he dicho que no soy anti Rayado, al contrario. Si el Título no se queda con Tigres, que se quede con Rayados, que se quede en nuestro Estado, con nuestra gente”, expresó el ‘Tuca’.