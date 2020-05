Tras burlarse del movimiento feminista y ser expulsado por el América, jugador muestra su arrepentimiento

MÉXICO - Ser despedido del América, tras aparecer en un video en el que se mofaba de una protesta de mujeres —durante diciembre— provoca arrepentimiento en Omar Lomelí.

Pero, a sus 17 años de edad, encara con madurez la cuesta hacia arriba para ser un futbolista ejemplar.

“Sí me arrepiento. Estoy con remordimiento. No hay rencor, eso nunca, porque estoy agradecido con el América. Después de que me despidieron, tuve semanas complicadas, el proceso no fue fácil, hubo desánimo. Dolió mucho”, confesó el Sub-17, quien en enero encontró sitio en el modesto Zitácuaro.

“Esta experiencia me hace mejorar como persona”. Aunque dijo que el escarmiento social quedó atrás, también resaltó que —fuera de la burbuja de Coapa— la competencia es más cruel, por lo que valora los sacrificios que hizo al salir de Tepic, Nayarit.

“Recuerdo que en los primeros entrenamientos del Zitácuaro, me quedé sin aire. Le dije a un amigo: ‘La Liga Premier, nada que ver con Sub-17, es otro ritmo, hay más exigencia’... Me costó adaptarme”, reveló.

“Sacrifiqué la escuela para ir a la Ciudad México, al América. Hablé con mi mamá y ella no quería que estuviera en el futbol, menos que dejara de estudiar... Le pedí oportunidad un año”.

Pero los altos vuelos siguen en la mente de Lomelí. Pese al video viral que lo hizo blanco de críticas de colectivos feministas y aficionados, entre sus metas está recompensar a sus seres queridos y ser un buen deportista, como Bruno Valdez.

“En ningún momento me pasó por la cabeza renunciar al futbol. Quiero dejar huella: Debutar, permanecer y ayudar a mi familia. Conocí a Bruno, es guerrero, es de momentos importantes y lo deja todo en la cancha”, apuntó, sobre su ídolo.

A tocar puertas. Pero son tiempos complicados en el deporte, por la contingencia de coronavirus. Desde su aislamiento, en Nayarit, medita sobre el futuro, porque su relación con el Zitácuaro finaliza en este semestre.

“Está un poco complicado para nosotros como deportistas, porque veníamos de un ritmo, de alta exigencia; no salir, afecta. Mi contrato ya acaba, firmé seis meses. Me sigo preparando, pienso en las opciones y sigo tocando puertas. [Del Ascenso MX] no estoy de acuerdo que hayan quitado el ascenso y descenso de golpe, pero ojalá esa Liga de Desarrollo sea para bien y realmente haya oportunidades. Tengo las puertas abiertas a cualquier oportunidad, hasta una Sub-20”, concluyó, con la esperanza de que su error en redes sociales no le haga perder otra oportunidad.