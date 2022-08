Toronto FC se lleva el triunfo después de derrotar 4-3 a Nashville SC

Toronto FC jugó y ganó 4-3 el encuentro del pasado sábado en el Nissan Stadium. Nashville SC llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 1-1 en el último partido disputado frente a Portland Timbers y por el momento llevaba una racha de tres empates consecutivos. En cuanto al equipo torontoniano, Toronto FC no pasó de las tablas con un marcador de 0-0 ante New England Revolution. Con este buen resultado, el conjunto torontoniano es decimotercero, mientras que Nashville es sexto al terminar el partido.

El primer equipo en marcar fue el once torontoniano, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador a través de un tanto de Osorio en el minuto 19. Sin embargo, Nashville SC logró el empate estableciendo el 1-1 gracias a un gol de penalti de Mukhtar en el minuto 39. Pero posteriormente Toronto FC se puso por delante en el luminoso poniendo el 2-1 con otro tanto de Osorio, que lograba de este modo un doblete a los 44 minutos. No obstante, el once tennesiano logró el empate por medio de un gol de Bunbury instantes antes del pitido final, en el 45, concluyendo el primer periodo con un 2-2 en el luminoso.

El segundo tiempo comenzó con buen pie para Toronto FC, pues supo aprovechar la ocasión y logró atravesar la red de su oponente mediante un tanto desde los once metros de Bernardeschi a los 54 minutos. De nuevo marcó el conjunto torontoniano, aumentando distancias a través de un gol de Insigne a los 77 minutos. Redujo distancias Nashville SC gracias al acierto de cara a portería de Zimmerman a los 84 minutos, acabando el enfrentamiento con un marcador definitivo de 4-3.

El técnico de Nashville, Gary Smith, dio entrada al campo a Leal, Haakenson, Miller y Zubak en sustitución de Bunbury, Muyl, Moore y Mccarty, mientras que por parte de Toronto FC, Bob Bradley sustituyó a Marshall-Ruty, Kerr, Akinola, Thompson y Henry por Laryea, Jesús Jiménez, Nelson, Osorio y Bernardeschi.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas. Los jugadores de Nashville SC vieron tres de ellas (Mccarty, Davis y Sapong) y los del equipo torontoniano vieron dos tarjetas, concretamente Laryea y Marshall-Ruty.

Con estos tres puntos, Toronto FC ocupó el decimotercer puesto con 26 puntos al finalizar el encuentro, mientras que el Nashville se situó en sexto lugar con 33 puntos.