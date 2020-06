Tony Hawks sufrió fractura en sus dedos y le rompieron el anillo de bodas

ESTADOS UNIDOS – La eminencia legendaria del skateboard, Tony Hawks, quien a sus 52 años de edad no ha podido despegarse de las patinetas, ya que desde hace muchos años anunció su retiro de las competencias, pero ya es parte de su vida habitual seguir practicando, pero esto le cobró factura el fin de semana, ya que sufrió una fuerte fractura en sus dedos mientras patinaba.

La ruptura de sus dedos fue en la mano derecha, pero el daño era impactante, por lo que tuvo que ser intervenido inmediatamente por los paramédicos y lamentablemente para acomodarle volver a colocar los huesos de los dedos a su posición tuvieron que destrozar su anillo de bodas.

Por medio de sus redes sociales Tony subió una fotografía donde sale posando con sus dedos totalmente quebrados y chuecos, donde describió lo sucedido y aseguró que a pesar del daño que sufrió su amor por las patinetas seguirá por siempre.

Hawks estaba acompañado de su pequeño hijo, con quien se encontraba practicando, pero afirmó que no contaba con equipamiento necesario para patinar, debido a que no le dio mucha importancia por el tamaño del “casco” y se arriesgó.

"La piscina era pequeña y no usé protecciones completas. La sesión fue divertida hasta que de repente me encontré en el fondo de la piscina con los dedos doblados en nuevas direcciones. Fue entonces cuando lamenté no usar todas las protecciones", destacó.