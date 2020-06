Toni Kroos aconseja a jugadores de no revelar sus preferencias sexuales

ALEMANIA – El seleccionado alemán y figura reconocida en su nación y a nivel mundial, Toni Kroos, está consciente y respeta las preferencias sexuales de algunos jugadores que tienen el gusto por el mismo su mismo género, pero el jugador del Real Madrid, piensa que en estos tiempos no sería una buena opción para ellos que revelaran al mundo su sentir sobre ese tema, ya que esto podría ocasionar conflictos en los partidos.

Kroos dio una explicación aceptable y explicó el motivo por el cual los jugadores no deberían de hacer este tipo de anuncios, ya que la sociedad de esta actualidad no está muy preparada para aceptar este tipo de actos y podría meterlos a situaciones difíciles al ser insultados por los fanáticos en cada encuentro, lo que podría tener una afectación anímica.

"Mi sentido común, por supuesto, me dice que todos deberían ser libres de vivirla (la sexualidad) en el siglo XXI, pero no sé si aconsejaría a un futbolista salir del armario. A veces se lanzan insultos en el campo, y dadas las emociones de los fanáticos en el estadio, no se puede garantizar que eso no devalúe el ánimo del jugador", expresó.