Tomás Boy opina que el Clásico tapatío es más 'importante' que el regio

GUADALAJARA, Jalisco.- Para Tomás Boy, que ha vivido de cerca tanto el Clásico regio como el tapatío, el encuentro entre Atlas y Chivas es más importante que el del norte de México.

"Es el más importante y el más fuerte que he visto, más fuerte que el Tigres vs Monterrey, este es más viejo y es muy fuerte, creo que es el más fuerte el Clásico tapatío.

"Creo que aquí se vive más fuerte porque aquí todo es muy mediático: si te ríes, si no te ríes, si fallas, si no fallas... aquí es un poco más intenso”, explicó al llegar a Guadalajara luego de que el Rebaño jugara un amistoso en Chicago contra el América.

Con respecto a los abucheos que la afición le ha proferido, aseguró que no le molestan, pues respeta la opinión de todos.

"No pienso en eso, no me interesa esa parte, estoy ocupado en la parte futbolística y estoy trabajando bien, vamos tranquilos. La afición está en su derecho de opinar y bienvenidos los gritos, eso quiere decir que están ávidos de cosas buenas, no pasa nada, me han gritado en todos lados, en Atlas, en el Morelia", aseguró Boy.