Tomás Boy niega ayuda arbitral hacia Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Tras la polémica que ha surgido por la supuesta ayuda que Chivas ha recibido por parte de los árbitros, principalmente en los partidos ante el Atlético San Luis y Puebla, Tomás Boy rechazó rotundamente las acusaciones, considerando que se han visto ‘favorecidos’ mas no ‘ayudados’.

"Cada quien tiene su opinión, todo se toma de quien viene, a veces uno cree que su opinión es importante. Evidentemente el VAR ha ayudado al árbitro, en este caso nosotros hemos sido favorecidos por su decisión, pero no tiene nada que ver que nos ayuden”, mencionó.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, favorecer no, no creo, el VAR ayuda al árbitro, que se le pasan las jugadas, no las ve o no las quieren ver, no tiene nada que ver con favoritismos", añadió el entrenador del Rebaño Sagrado.

De igual forma, restó importancia a las declaraciones de José Luis Sánchez Solá ‘Chelís’, quien a través de su Twitter calificó como “una pena” lo ocurrido con el equipo rojiblanco y la presunta ayuda que recibieron gracias al VAR.

“Que cada quien opine lo que crea conveniente aún si no se le pregunta, ese no es mi problema, les voy a decir, si los envidiosos pudieran volar habría noche eterna, no sale el sol”, sentenció Tomás Boy.