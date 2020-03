Tom Brady afirma adaptarse rapido con Bucaneros

ESTADOS UNIDOS - El mariscal de campo Tom Brady aseguró que le queda mucho trabajo por delante para estar completamente integrado a su nuevo equipo los Buccaneers de Tampa Bay, pero aseguró que se está adaptando muy rápido.

Brady, que abandonó a los Patriots de Nueva Inglaterra para unirse a los Buccanners, explicó que el movimiento "no ha sido completamente fácil, porque tengo una familia, pero ha valido la pena, ahora me siento como en casa".

Brady, de 42 años, cambió de equipo después de pasar 20 temporadas con los Patriots.

En teleconferencia de prensa, Brady señaló que "la vida continúa cambiando para todos, pero tener la oportunidad de seguir jugando al fútbol y liderar un equipo es algo que me encanta hacer".

Agregó que "me ha encantado practicar el deporte desde que era un niño, desde que era tirar pelotas de fútbol en el estacionamiento de Candlestick. Y todavía me encanta hacerlo hoy".

Sobre su cambio de ciudad, dijo que "ya no tengo 25 años, cuando podría hacer una maleta e irme", admitió Brady.

El poseedor de seis anillos de Super Bowl, agregó que "ahora tengo tres hijos, y está cambiando un poco nuestra vida, pero así es esto".

"Eso es lo que haces cuando tienes oportunidades en otros trabajos y otros lugares. Hay muchos entrenadores que tratan con eso; hay muchos jugadores que se han ocupado de eso. Lo hacen todos los años. En ese sentido, no soy diferente de lo que están pasando tantas otras personas. Y haces lo mejor que puedes para que el proceso de transición sea lo mejor posible".

Sobre la transición deportiva en su nuevo equipo indicó que "hay muchas cosas en las que debo ponerme al día. Obviamente, aprender una terminología diferente, es un desafío único al que no me he enfrentado, pero también estoy ansioso por hacerlo".

Consideró que "esta será una temporada baja muy ocupada, debo aprender muchas cosas nuevas, lo cual es un gran desafío y una gran oportunidad para mí".

Agregó que "lo haré de la única manera que sé hacerlo, sumergirme completamente en lo que se hace aquí. Es un nuevo programa del que soy parte, y ellos tienen su forma de hacer las cosas, y están comprometidos a ganar. Y tengo que entrar y hacer mi parte, y es por eso que estoy aquí", agregó Brady, sin hacer ningún comentario sobre los Patriots.