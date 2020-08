Todo por un robo

Un robo en la escuela en la que daba clases en Magdalena de Kino abrió la puerta para que los hijos de Ramón abrieran los ojos al beisbol, deporte que les ha dado grandes alegrías, ellos son Ramón y Luis Urías.

Fue hace casi 20 años cuando se percataron que el equipo para jugar beisbol había sido robado casi en su totalidad, pero quedaban unos “arreos” de receptor y un guante de esta misma posición, mismo que decidieron donarlo a una liga infantil de la localidad.

La entrega sería el domingo, pero al siguiente día, Ramón, el más grande de los dos hermanos se enfundó en ellos y le pidió a su papá que lo enseñara a jugar este deporte, y a partir de ahí nació la que ahora es la cuarta pareja de hermanos mexicanos en jugar en Grandes Ligas.

“Una vez nos pegaron los ladrones y lo único que me dejaron en el almacén fue unos arreos de catcher y hablo con él director y le digo que los regaláramos a las ligas infantiles y me lo traje a la casa para el domingo llevárselos a los niños que no tenían y al otro día mi sorpresa fue que Ramón ya los traía puestos.

“Empezó a gustarle y lo llevamos ahí a los campitos y Víctor Ochoa traía un equipo que jugaba e iba a Ímuris, Caborca, Santana, Cucurpe, me acuerdo que un día estaba haciendo un friazo y lo invitaron a Cucurpe, y ahí fue el primer juego de Ramón en su historia”, destacó.

Poco tiempo después y al ver a su hermano y a su primo jugar, a Luis le nació la idea de también ponerse un guante y tomar un bat, demostrando dotes naturales desde las primeras veces que intento jugar.

“Luis tenía tres años menos que ellos (Ramón y su primo) y yo le empecé a ver luego luego las cualidades porque tenía unas manos muy finas desde chiquito, pero no lo podía convencer de que se inscribiera en las ligas infantiles porque decía que si lo ponchaban le iba a dar vergüenza”, aseguró.

Tiempo después Luis fue convencido por su hermano mayor y su papá, y a partir de ese momento la carrera de ambos empezó a tomar tintes muy agradables y era común que fueran los mejores peloteros en el lugar donde se paraban, aunque su padre jamás pensó en la actualidad que viven.

Gracias a Dios les ha ido muy bien, desde que estaban en infantiles y juveniles, Olimpiadas y eso, yo nunca pensé que iban a llegar tan lejos, me acuerdo cuando firmaron a Ramón, hablaron conmigo para ver si no estaba interesado en firmar con un equipo de Liga Mexicana y lo vimos como una oportunidad para saber si le iba a gustar o no”, recordó.

A sus 12 años, ambos tuvieron un certamen en el que se enfrentaron a un nivel superior al que estaban acostumbrados, se trata del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas de EL IMPARCIAL, donde tiempo después recibieron un homenaje, llevando su nombre una de las ediciones del Campeonato Estatal.

“Llevó el nombre de ellos un estatal. En el de las Américas y en la mayoría de los torneos donde jugaron destacaron, entonces yo supe que podrían llegar lejos, al principio pensaba que iban a jugar aquí en México, pero luego supe que podrían ir todavía más arriba”, manifestó.

En la semana, Ramón hizo su aparición en Grandes Ligas con Orioles de Baltimore, sin embargo hubo un momento donde no todo era alegría pues pensaron que esto no se daría, precisamente cuando Cardenales de San Luis lo cortó.

“Obviamente lo vi un poco frustrado porque su sueño era llegar a donde está ahorita y nosotros estábamos tratando de darle ánimos, incluso ahora que Orioles lo tomó y se fue al campo de entrenamiento y de regreso por el Covid y se tardó en llegar su llamado al roster de 60”, recordó.

El jueves se dio el esperado debut y fue algo que llegó a llenarlo, todavía más, de orgullo, pues en su momento llegó a pensar que la ventana del mayor de los Urías se cerraba un poco por la edad, al cumplir ya 26 años.

“Me preguntaba Luis que si no estaba nervioso, y obviamente por esperar un resultado bueno en su primer juego, pero sabemos que está en el mejor beisbol del mundo y todos quieren hacer lo mejor, y le decía a Luis que estaba más nervioso porque un día amaneciera y me dijera que lo habían cortado”, indicó.

Por la labor del “Wicho” con Cerveceros de Milwaukee, el Profesor Urías, como lo conocen en el plano del beisbol, afirmó que esperan que la salud lo deje seguir siendo parte de la alineación titular de su nuevo equipo, para demostrar el talento que tiene en sus manos.