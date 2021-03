¡Todo listo! La convocatoria de México para jugar el Preolímpico de Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO-. A una semana de que inicie el Preolímpico de Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, el director técnico de Selección Mexicana Sub 23, Jaime Lozano, dio a conocer su convocatoria.

La lista mexicana para el torneo a disputarse en Guadalajara la próxima semana está integrada por tres porteros, seis defensas, ocho mediocampistas y tres delanteros, con la que el ‘Tri’ buscará el boleto para ir a Tokio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

#Preolímpica ¡JUNTOS POR EL �� A TOKIO! �� ����⚽️ ¡Con esta lista de jugadores, disputaremos el Preolímpico de... Publicado por Selección Nacional de México en Jueves, 11 de marzo de 2021

El ‘Jimmy’ Lozano destacó que la gran mayoría de elementos convocados pasan por un buen momento con sus respectivos equipos y que cualquiera de esos 20 jugadores pueden ser titulares en esa selección azteca.

“Espero que después del Preolímpico y de conseguir el boleto a Tokio, muchos jugadores puedan estar en Europa”, fue uno de los deseos del entrenador mexicano.

Diego Laínez y Gerardo Arteaga fueron las grandes ausencias de esa convocatoria y por lo tanto no jugarán el certamen en Jalisco, pues Real Betis y Genk no cedieron a prestarlos por no tratarse de fecha FIFA.