Todavía no somos un buen equipo: Tomás Boy

ZAPOPAN, Jalisco.-Para Tomás Boy, las Chivas todavía no son un buen equipo.

Las salidas de Eduardo López y Michael Pérez, por lesión, obligaron a cambiar el plan original y el Guadalajara no se encontró.



Un buen equipo de futbol tiene que aprender a reconocerse en estas eventualidades. Esto quiere decir que todavía no lo somos, porque si no podemos resolver estas situaciones, como la salida de Eduardo López, he tenido que jugar con otro chico que tiene otras características", comentó.