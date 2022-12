Tite, ex entrenador de Brasil, sufre asalto y reclamo por parte del ladrón tras fracaso en Qatar 2022

RÍO DE JANEIRO, Brasil-. Tite, el director técnico que dirigió a la Selección de Brasil en el reciente Mundial Qatar 2022, sufrió un asalto y reclamo en Río de Janeiro por el fracaso de la 'Verde-Amarelha' en el torneo.

El ahora ex entrenador de Brasil no solo fue víctima de un robo, sino también de reclamos por parte del asaltante, después de que el combinado sudamericano no llegó ni siquiera a las semifinales de la Copa del Mundo 2022.

Según información de O Globo, el brasileño de 61 años caminaba por las calles del barrio Barra de Tijuca cuando un hombre se acercó no solo para quitarle sus objetos personales, sino también para reclamarle tras la eliminación ante Croacia.

A Tité lo asaltaron en Río y en medio del atraco, le recriminaron la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo. Increíble. pic.twitter.com/HkB2ahI7Tk — Andrés Yossen ⭐��⭐���� (@FinoYossen) December 24, 2022

Sin embargo, Tite no sufrió daños tras el asalto, más allá de que perdió sus pertenencias y de que fue regañado por el ladrón tras no darle a Brasil la que hubiese sido su sexta Copa del Mundo.

Brasil llegó al Mundial Qatar 2022 como la selección favorita para el título

La Selección de Brasil llegó al Mundial Qatar 2022 como la favorita para lograr el campeonato, pero los sudamericanos se cruzaron ante unos croatas que ganaron en penales en el duelo de los cuartos de final.