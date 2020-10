Titans mantienen su invicto al doblegar a los Bills por 42-16.

ESTADOS UNIDOS - Los Tennessee Titans acaban de lograr su victoria más gratificante en el corto mandato del entrenador Mike Vrabel.

Pasaron las últimas dos semanas lidiando con el primer brote de COVID-19 de la NFL y cada mañana traían noticias de otra prueba positiva. Un juego pospuesto y reprogramado con un segundo aplazado. Solo una práctica con dos recorridos y una crítica implacable.

Los Titanes siguen agotados. También siguen invictos.

Ryan Tannehill lanzó para tres touchdowns y corrió para otro cuando los Titans derrotaron a los Buffalo Bills 42-16 en un raro martes por la noche en un enfrentamiento entre dos de los cinco equipos invictos restantes de la NFL retrasados dos días después de un par de pruebas positivas más para Tennessee el pasado. semana.



“Lo que esta organización ha pasado durante las últimas dos semanas para luchar realmente contra todo eso, sacudirlo todo, práctica realmente limitada, repeticiones limitadas y salir y armar este tipo de victoria, creo que hace una declaración y ' Estoy feliz de haber podido hacer eso hoy ”, dijo Tannehill.

Los Titans (4-0) continuaron con su mejor comienzo desde que ganaron sus primeros 10 juegos en 2008 a pesar de no jugar su último juego el 27 de septiembre en Minnesota. El entrenador Mike Vrabel dijo que todos en la organización recibirían un juego de pelota después de esta actuación.

“Aprendí hace mucho tiempo que la definición de un profesional es que hacen que las cosas difíciles parezcan fáciles, así que sea cual sea la situación que se nos presente, todos nos unimos y tomamos las mejores decisiones para el equipo cada vez”, Vrabel dijo.



Malcolm Butler interceptó dos pases, el segundo regresó 68 yardas , y ambos prepararon touchdowns cortos para Tennessee. La recuperación de Kareem Orr de un balón suelto preparó el cuarto TD de Tannehill para 21 puntos después de tres pérdidas de balón de Buffalo. El regreso de patada de despeje de 40 yardas de Kalif Raymond también preparó un touchdown de 1 yarda de Derrick Henry .

"Esperábamos ganar", dijo Butler.

Los Bills (4-1) no habían ganado cinco partidos consecutivos desde 2004, y llegaron en busca del mejor comienzo de la franquicia desde 1991 cuando Buffalo llegó al Super Bowl. También jugaron sin esquineros titulares con Tre'Davious White inactivo debido a una lesión en la espalda y Levi Wallace en la lista de reservas lesionados.

El receptor abierto John Brown también estaba fuera de Buffalo, que había anotado al menos 30 puntos en los últimos tres juegos.

"Estaban listos para jugar y al mismo tiempo nos vencimos", dijo el entrenador de los Bills, Sean McDermott.

El centro de Buffalo, Mitch Morse, llamó a esto un golpe en el estómago.

"Es duro, salieron y nos golpearon como un tambor", dijo Morse.



Josh Allen quedó segundo en la NFL en yardas por pase. Lanzó para 263 yardas y dos TD. Stephon Diggs tuvo 10 recepciones para 106 yardas.

Los Titans necesitaban las pérdidas de balón con siete jugadores clave en la lista de reserva / COVID-19 liderados por los receptores abiertos Corey Davis y Adam Humphries y el liniero defensivo Jeffery Simmons. También faltaban un par de entrenadores asistentes y dos jugadores activados de esa lista de reserva el martes temprano fueron eliminados.

Los Titans recibieron un gran impulso en la serie inicial de los Bills.



El pase de Allen se fue de las manos de Andre Roberts directamente a Butler, y devolvió la intercepción 29 yardas a los Bills 16. Dos jugadas después, Tannehill golpeó a AJ Brown, quien se perdió los últimos dos juegos con una rodilla lesionada, para un TD de 16 yardas. para la pista rápida.



Los Bills lo empataron con una metódica serie de 15 jugadas que convirtió cuatro terceras oportunidades, aprovechando la defensa de los Titans jugando con un par de novatos en el ala Larrell Murchison y el esquinero Chris Jackson. Allen le lanzó la pelota a Isaiah McKenzie para un TD de 3 yardas que lo empató, el noveno Bill diferente para atrapar un pase de TD de Allen.

Los Titans anotaron 21 de los siguientes 24 puntos.

Tennessee lideraba 21-10 en el medio tiempo después de que Tannehill corriera desde 10 yardas segundos antes de la mitad. Butler se negó a caer después de atrapar un tiro de Allen a Gabriel Davis al final del tercero, y Tannehill encontró a Jonnu Smith para un TD de 4 yardas y una ventaja de 28-10 tres jugadas después.



RARO MARTES NOCHE

Esta fue la 21ª vez que la NFL juega un martes y la primera de la liga un martes por la noche desde el 28 de diciembre de 2010, cuando los Eagles recibieron a Minnesota un martes debido a una tormenta de nieve. Ese partido fue el primero desde que los Boston Yanks jugaron ante los New York Giants el 1 de octubre de 1946.

EH, TÚ

Los Titans tenían aproximadamente 8,600 fanáticos disponibles para este juego. Tennessee originalmente iba a tener fanáticos el 4 de octubre por primera vez esta temporada, pero el brote llevó ese juego con Pittsburgh al 25 de octubre. Se usaron bridas para evitar que los fanáticos cambiaran de asiento y se entregaron polainas para el cuello.

HERIDAS

El tackle izquierdo de los Titans, Taylor Lewan, había sido cuestionado por una lesión en el hombro, y se fue a la banca al final del segundo cuarto luego de que el tackle de los Bills, Harrison Phillips, aterrizara sobre él. Lewan se fue inmediatamente a la banda y fue reemplazado por Ty Sambrailo, pero regresó en el tercero. ... El novato RB Darrynton Evans se agravó un tendón de la corva en el segundo cuarto. No regresó.

Bills, el ala cerrada Dawson Knox se lastimó una pantorrilla.

HASTA LA PRÓXIMA

Bills recibirá a Kansas City el lunes por la noche. El profundo Micah Hyde negó que los Bills fueran atrapados mirando hacia los campeones defensores del Super Bowl.

"No no no no. Estábamos 100% enfocados en los Titans ”, dijo Hyde. Sabíamos que este juego se iba a jugar de una forma u otra. No estaba esperando a los Chiefs ni nada por el estilo ".

Los Titans reciben a los tejanos el domingo.