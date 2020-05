Tigres espera no tener que despedir a jugadores por crisis económica por covid-19

MÉXICO – Con el riesgo de que Tigres de la UANL puedan perder alguno de sus jugadores, debido a que no podrían cubrir sus sueldos o incluso no renovarles sus contratos a los atletas que están pasando por su ultimo año contractual, el club espera que esto no se convierta en una realidad, ya que la pandemia del coronavirus causó una crisis económica a nivel mundial y también puso entre la espada y la pared a los clubes de la Liga MX.

Miguel Garza, presidente de Tigres, afirmó que los directivos analizarán y buscarán crear un plan estratégico que pueda ser una ayuda fundamental para que no se manifieste ninguna baja y así poder contar con la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores completos.

“La intención es que se queden todos, es la voluntad, pero no depende de nosotros, depende también de la decisión del club y del jugador el llegar a un buen acuerdo. Hay que plantear la nueva situación que vivimos en el país, la cuestión de salud, mental, económica, hay muchos factores que ahora se involucran para tomar las decisiones”, afirmó.

Sin desconocer cuál sería el verdadero daño que se ha generado económicamente, Garza está más que seguro que es una severa afectación por la crisis, ya que desde que la Liga MX suspendió el torneo Clausura 2020 en marzo, los equipos no han obtenido algún tipo de ganancias hasta hoy y conforme pasan los días las pérdidas se siguen acumulando.

“No la hemos evaluado, lo que sabemos es que es un impacto demasiado fuerte, pero no hemos evaluado los daños ocasionados en este tiempo que se ha participado, el problema que tienen nuestros socios. Tenemos que estar conscientes que juntos debemos sacar todo adelante y la obligación es pelear los primeros lugares”, añadió.

Es un extenso proceso el que se tiene que realizar para los preparativos del siguiente torneo, el cual es el Apertura 2020, son muchas negociaciones en puerta los que el club tiene que cerrar con los jugadores.



Información por Medio Tiempo.