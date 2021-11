Tiger Woods habla por primera vez del accidente que casi lo deja sin vida

EU-. Cerca estuvo de morir Tiger Woods en un accidente automovilístico en febrero de este año, pero el legendario golfista estadounidense sobrevivió para contarlo.

Este martes, Tiger Woods ofreció su primera entrevista desde el accidente de auto que sufrió en Los Ángeles y que le provocó múltiples fracturas en la pierna derecha.

"Tengo suerte de estar vivo y tener todavía la extremidad. Estoy muy agradecido de que alguien de arriba me haya quitado. No preveo que esta pierna sea lo que solía ser. El reloj está corriendo. Me estoy haciendo mayor, no me hago más joven"

"I feel I'm lucky to be alive" pic.twitter.com/zgIpRPQjjj — Golf Today (@GCGolfToday) November 30, 2021

"Hubo un momento en el que, no diría que fuera 50/50, pero estuve muy cerca de salir caminando de ese hospital con una sola pierna. Ni siquiera voy a la mitad, como saben, me he sometido a cinco cirugías en la espalda. Así que también tengo que lidiar con eso. A medida que la pierna se fortalece, la espalda puede dar problemas", fueron algunas declaraciones del golfista.

Tiger Woods volverá a jugar golf, pero no de tiempo completo

El californiano de 45 años adelantó que volverá a jugar golf en el circuito americano (PGA Tour), más no de tiempo completo, quien dijo que es su "realidad lamentable" y que la acepta.