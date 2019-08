"Tiene que seguir creciendo": Erick Gutiérrez sobre 'Chucky'

EINDHOVEN, Holanda.- Con la posible salida de Hirving Lozano del PSV Eindhoven, su compatriota y compañero de equipo Erick Gutiérrez opinó que es algo que ‘Chucky’ se merece, desde que ambos formaban parte del Pachuca.

"Si se tiene que ir creo que se lo ha ganado a base de esfuerzo en el club y en la Selección; si le toca salir, que lo aproveche, tiene que seguir creciendo", manifestó el ‘Guti’ en entrevista para Claro Sports.

Añadió que no sabe nada sobre el futuro de su colega, pero destacó las cualidades de Lozano en la cancha.

"A mí me gusta que esté tranquilo; no hablamos de ese tema (su salida), pero aquí hizo muchas cosas. Cuando juega ayuda muchísimo, en el campo genera muchas ocasiones, es importante para el club", admitió.

Por su parte, Gutiérrez habló sobre su propia carrera, pues ha recibido mayor actividad con el club en este arranque de temporada 2019-20.

"Ayuda mucho (tener más minutos) en lo personal, ya he jugado también en México en Concacaf, me tocaba ir a lugares buenos, duros; me gusta que haya viajes, me gusta que haya partidos más seguido, y pues a seguir sumando minutos que es importante", expresó.