Tiene Torres la mente en Tokio 2021

La lucha por estar en Tokio y vivir sus primeros Juegos Olímpicos todavía está en pie para la pesista sonorense Anacarmen Torres Wong, quien está mentalizada en superar lo que venga y estar en la justa.

La joven de Ciudad Obregón manifestó que todavía son muchas las competencias que tienen en puerta, algunas de ellas elementales para poder estar en el evento que ya tendría que haberse celebrado.

“En diciembre voy a tener un Open que es en Colombia, esa competencia es nivel plata, entonces ahí quiero asegurar mi lugar para Juegos Olímpicos, pero la clasificación termina hasta abril, entonces mi plan es, en esa competencia, asegurar la plaza y asegurarla en abril en el Panamericano de República Dominicana”, aseguró.

La mentalidad positiva siempre ha estado en Anacarmen desde sus inicios como pesista, y esto se dejó ver de nueva cuenta cuando, en uno de sus mejores momentos, vino la suspensión de Juegos Olímpicos por la pandemia mundial.

“Le quiero ver lo bueno pero también hay cosas malas. Lo bueno fue que al finalizar el 2019 yo perdí mucho tiempo por una lesión en la espalda y quise ver el inicio de la pandemia como la oportunidad de recuperar el tiempo que perdí por la lesión.

Yo siento que independientemente de si hubiera estado la pandemia o no, yo me sentía mentalmente preparada, tal vez físicamente todavía no estaba al 100, pero sabía que mentalmente iba a lograr el avance que me faltaba, siento que en la motivación sí me dio un poco para abajo”, reconoció.