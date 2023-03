Tiene México primera práctica en Arizona previo al Clásico Mundial de Beisbol

Después de una larga espera, la Selección Mexicana de Beisbol finalmente pudo tener este martes su primera práctica en Arizona y se mostró lista para debutar el próximo sábado en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, con un roster de 30 jugadores que será comandado por Benjamín Gil.

Tanto el manejador como el gerente general del equipo mexicano, Rodrigo López, se dijeron complacidos por la buena armonía que pudieron notar en el equipo en su primera práctica, realizada en las instalaciones de Salt River Fields, en el área de Phoenix.

“A parte de las jugadas, lo más importante es que los muchachos convivan, estén juntos, se conozcan y empiecen a sentir esa hermandad que estamos tratando de crear, que estamos seguros que la vamos a conseguir.

“Es un poco difícil, pero creo que vamos por el camino correcto. Todos se llevan bien, algunos obviamente más que otros, por haberse tratado anteriormente, pero dentro de poco creo que vamos a ser en familia, más que un conjunto”, comentó Gil.

Durante el entrenamiento de dos horas se pudo observar a ligamayoristas como Julio Urías, Taijuan Walker, Luis Urías, Randy Arozarena y Alex Verdugo; pero también a estrellas del beisbol nacional como José Cardona, Joey Meneses y Roberto Valenzuela.

“Estoy contento, no nomás porque hayan venido los 30 jugadores, sino ver todo esto que se había planeado desde hace mucho tiempo. Con los jugadores también hubo cambios que se tuvieron que hacer, porque hubo jugadores que no pudieron participar, que era lo que me tenía un poquito con el pendiente.

“Es una tarea laboriosa el tener que llamarle a 50-60 jugadores y pedir permiso del equipo de Grandes Ligas. En la mayoría fue bastante fácil una vez que contactamos a los jugadores, la postura que ellos tenían para representar a su país fue la mejor” agregó Rodrigo López.

A manera de preparación, México se medirá este miércoles a Guardianes de Cleveland y el jueves a los Rockies de Colorado; ambos juegos a partir de las 13:00 horas (tiempo de Sonora).

POSIBLES PITCHERS PARA ESTE MIÉRCOLES

México

José Urquidy

Javier Assad

Adrián Martínez

César Vargas

Jo-Jo Romero

Jesús Cruz

Giovanny Gallegos

Cleveland

Zach Plesac

James Karinchak

Trevor Stephan

Nick Sandlin

Enyel de los Santos