Tiburones de Veracruz podría no jugar el Apertura 2019

VERACRUZ.- Guillermo Vázquez, ex entrenador de Tiburones Rojos, manifestó que el equipo todavía le adeuda dinero a él y a su cuerpo técnico, por lo que de permanecer esa situación, Veracruz no podrá participar en el Apertura 2019, informó Enrique Bonilla, presidente de la Liga.

"Parece ser que este viernes se tienen que hacer los pagos y quedar todo saldado, eso fue la última información que tengo de parte del señor Bonilla, que así me lo hizo saber a mí, que sino hace los pagos no participa el equipo de Tiburones y no nada más a mí sino a toda la gente que le debe, entonces confiamos que así será", indicó el actual director técnico del Necaxa en entrevista para ESPN.

Vázquez estuvo en el banquillo de los jarochos durante el torneo Apertura 2018, pero dimitió a raíz de los problemas económicos.

“El cuerpo técnico que estaba conmigo en Veracruz, somos cuatro personas y varios jugadores que no sé qué tantos más están en esa misma situación, pero me imagino que varios”, mencionó.

Los problemas continúan para el equipo veracruzano, pues anteriormente fue sancionado con el retiro de sus puntos, perjudicándolo en la tabla de porcentajes.