Thiago Messi reprochó a Messi buscar beneficiarse de los silbantes

Thiago Silva criticó a Lionel Messi, después de haberse enfrentado en amistoso en la pasada Fecha FIFA, pues considera que el argentino busca beneficiarse de la admiración de los árbitros durante los partidos.

Siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta o lanzamientos peligrosos, y siempre actúa de esa manera. Hemos hablado con algunos jugadores que están en España y sucede lo mismo, busca controlar el juego, y mediatizar las decisiones del árbitro.

“En la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros, que por admiración, comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar a nuestro lado estábamos en desventaja", aseguró el defensa del París Saint Germain.

En el encuentro que marcó su regreso con la Selección Argentina, el futbolista del Barcelona marcó el gol del triunfo de penal al 13’, el juego disputado en Arabia Saudita.

Messi volvió tras la suspensión de tres meses impuesto por Conmebol tras las declaraciones hechas contra el arbitraje en la Copa América, que ganó Brasil.