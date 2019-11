Teun Wilke dice que lloró al no ser convocado al Mundial Sub 17

CIUDAD DE MÉXICO.-El delantero Teun Wilke es uno de los jóvenes mexicanos que más está dando de qué hablar en el futbol internacional, recientemente dijo que lloró al quedar fuera de la Selección Mexicana que iba a la Copa del Mundo Sub 17.

El carácter no se muestra en las victorias, se enseña en los momentos obscuros, los momentos en que las cosas no van bien, cuando hay decepciones, es ahí cuando levantas la cabeza y dices aquí estoy yo, no importan las decisiones de otras personas. No voy al Mundial Sub 17, pero hay otros Mundiales y esto no va a detener mi sueño, que es ser el mejor delantero mexicano y del mundo. Regresé a Europa, trabajé más, trabajo tiempo extra, en el campo se dan los resultados”, cuentó a ESPN, desde Holanda.