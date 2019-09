Tercia de golazos finalistas al premio Puskas

Daniel Szori (18 anos) fez no passado sábado a sua estreia pelo Debrecen, ao entrar aos 81 minutos na partida frente ao Ferencvaros, quando a sua equipa perdia 0-1.



Aos 93 minutos, consuma a reviravolta no marcador e dá os 3 pontos à sua equipa com este golão �������� pic.twitter.com/iuzwhv5Ebx