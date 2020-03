Ter Stegen, portero del Barcelona, asegura “no saber de futbol”

Marc André-Ter Stegen, portero del Barcelona, sorprendió al decir que “no tiene ni idea ni idea de futbol”, y que con su esposa habla más de arquitectura que del deporte en el cual se desenvuelve.

La gente se ríe cuando lo digo, pero no veo mucho futbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea", reconoció el alemán.

En una entrevista vía Skype publicada en El País, el guardameta aseguró que estando en la portería no tiene mucho tiempo para pensar las cosas.

"No nos aburrimos. La gente piensa que tenemos mucha distancia con el equipo y no es así. Pero es una cosa que me pasa en el campo y otra es lo que me pasa en la vida", señaló.

"Me pasa mucho con mi mujer, que hablamos mucho de su profesión (es arquitecta). Son cosas que la gente no ve pero que forman parte del día a día", expresó.

Pese a que Ter Stegen tiene más de 10 años jugando profesionalmente, asegura que no es muy bueno recordando los nombres de los muchos jugadores que han estado frente a él, pero sí para ubicar la forma en la que se desenvuelven sobre la cancha.

“Alguna vez, en La Liga por ejemplo me pasa con los nombres. No sé cómo se llaman, pero después cuando me ponen el video me doy cuenta de que sé perfectamente quién es. Recuerdo mejor sus movimientos en la cancha, cómo disparan o se desmarcan que sus nombres. Es un poco raro, pero me pasa cuando analizamos a los contrarios”, explicó el portero de 27 años.