"Tecatito puede estar a la altura de cualquier equipo": Agustín Marchesín

OPORTO, Portugal-. Agustín Marchesín, portero argentino del Porto, elogió al mexicano y su compañero de equipo, Jesús Manuel Corona, quien considera que tiene lo necesario para jugar con cualquier club del mundo.

"Por las cualidades que tiene, las condiciones que tiene, es un jugador ganador, con mucho desequilibrio. En el mundo hay muchos, pero Tecatito tiene una calidad impresionante y puede estar a la altura de cualquier equipo que se le presente porque tiene unas condiciones tremendas"

"Es que no sabes con qué te va a sorprender, cuando parece que está encerrado y no va a poder salir, logra salir no sé cómo. Uno ve los videos y es admirable el potencial que tiene, es admirable la forma de encarar el partido, la forma en que siempre quiere ganar”, declaró el argentino para TUDN.

Marchesín también señaló que se siente muy contento de tener al ‘Tecatito’ Corona como su compañero de club y disfrutarlo, ya que cree que el mexicano es un futbolista que siempre tiene la intención de ayudar a su equipo a ganar.

El seleccionado mexicano llegó a los ‘Dragones Azules’ en el 2015, mientras que ‘Marche’ lo hizo en el 2019, por lo que son compañeros de equipo desde hace dos años.