"Tecatito" ilusiona a la afición regia con su deseo de regresar a México con Monterrey

MÉXICO - Convocado para los partidos en los Países Bajos de la Selección Mexicana, pieza fundamental en el Porto y uno de los jugadores tricolores en Europa más constantes, Jesús Manuel 'Tecatito' Corona ha señalado que no está lejos de sus planes el volver al futbol mexicano.

En entrevista para Azteca Deportes, el goleador de los Dragones expresó que sí piensa en volver a la Liga MX. "Lo tengo en mente, ¿para qué miento? Lo tengo en mente porque es de donde salí, me gustaría volver a un club y luchar por campeonatos que es lo me lleva a estar más feliz”.

'Tecatito' debutó en el 2010 con los Rayados, equipo al que le tiene un aprecio muy especial y por ello no dudaría en volver a vestir sus colores en el futuro. “Claro que volvería a Rayados, yo salí de ahí y le agarré amor al club, conocí a muchas personas importantes en mi vida como a mi esposa, claro que me gustaría, si no se da por alguna circunstancia, pues ni modo”.

El mexicano se ecuentra trabajando con la selección de Gerardo Martino para el duelo del próximo martes (13 de octubre) ante Argelia.