‘Tata’ Martino pide que los clubes de Liga MX dejen de quejarse de la Leagues Cup 2023

MIAMI, EU-. Solo dos equipos de 18 clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2023, torneo que ha recibido varias críticas por el lado de México, desde jugadores hasta aficionados y periodistas.

Luego de las múltiples quejas que ha recibido la Leagues Cup, en especial por su logística y arbitraje, Gerardo ‘Tata’ Martino, director técnico del Inter Miami y exentrenador de Selección Mexicana, criticó las protestas que han llegado de los equipos de Liga MX.

“Del tema de los viajes, lugares de entrenamiento, de la localía, vuelvo a decir algo que expresé conferencias atrás; la MLS no dijo: 'nosotros vamos a hacer un torneo, pero lo hacemos como nosotros queremos, y el que quiere venir y el que no quiere, no juega, no'. La Concacaf organizó un torneo, llamó a la Liga de la MLS, llamó a la Liga MX, vieron cómo hacer el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio.