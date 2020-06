‘Tata’ Martino aconseja a Jiménez sobre su futuro: “a veces la felicidad está donde estamos”

El entrenador de la Selección Mexicana Gerardo Martino aconsejó a Raúl Jiménez durante una entrevista para ‘Línea de 4’ de la cadena TUDN, diciéndole en ocasiones “la felicidad la tienes y no es necesario cambiarla”.

El delantero del Wolverhampton ha sonado para equipos como el Real Madrid y la Juventus, por mencionar algunos, por lo que el argentino invitó al seleccionado a reflexionar sobre su futuro.

"Cualquier modificación o cambio, los primero que lo tienen que definir es tanto él como su familia, analizar muy bien cualquier posibilidad de cambio”, añadió.

Incluso habló sobre su propia experiencia cuando dirigió al Barcelona, donde al principio llegó con mucha ilusión de triunfar y después terminó de una forma dolorosa.

Sé que es muy tentador a veces, a mí en algún momento me tocó ir a algún lugar de privilegio y pasados los años, me encuentro declarando que fue mi peor año, no es solo ir a los lugares que deslumbran, es estar convencido, a veces la felicidad la tenemos en el lugar donde estamos", manifestó Martino.