"Tan cerca y tan lejos": Joven no pudo acompañar a su mamá a un mandado y ella terminó en casa de Messi

FUNES, Argentina-. Un joven argentino se perdió la oportunidad de su vida de conocer en persona a Lionel Messi, y todo porque no pudo acompañar a su mamá a realizar un trámite, en Funes, Argentina.

El "ayer vino Messi" prácticamente se volvió realidad para un usuario llamado @felascocco, quien en su cuenta de Twitter contó cómo es que se perdió la oportunidad de conocer a Messi y entrar a su casa.

"Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un tramite, no podía y terminó en casa de Messi. El literal falté a la escuela y vino Messi", escribió el usuario en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, compartió una selfie que su mamá se tomó con Lionel Messi y Antonela dentro de la casa de ellos, lo que provocó que el joven se lamentara todavía más de no haber ido.

¡INCREÍBLE! @felascocco no pudo acompañar a su mamá a hacer un trámite en Funes. ¿De qué se perdió? De nada: sólo de conocer ¡A LEO MESSI! ���� pic.twitter.com/ltajnfEzJt — SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2022

¿Cómo terminó la mujer en casa de Messi y Antonela?

Después de que el caso se volvió viral, sobre todo en Argentina, la mamá del usuario que se quedó sin conocer a Messi platicó cómo es que ella y su novio terminaron en casa del campeón del mundo de Qatar 2022, sin querer queriendo.

Graciela Molina narró que vio una camioneta y que, cuando la puerta se abrió, Messi salió de ahí, a lo que gritó "Lio, campeón", lo que provocó que los elementos de seguridad le llamaran la atención.

"Les explicamos que no queríamos molestar, solamente queríamos ver si podía firmarnos una remera. Él ahí abre la puerta de nuevo y dice 'vengan', y mi novio salió corriendo, llorando. Yo me quedé helada y el chico de seguridad me decía 'dale, anda que te llamó'", platicó Molina.