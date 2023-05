¡También se va! Jordi Alba anuncia su salida de Barcelona después de 11 temporadas

BARCELONA, España-. De aquel Barcelona que ganó todos los títulos posibles en la temporada 2014-15 ya solo quedará Marc-André ter Stegen, pues Jordi Alba anunció este miércoles su salida del club después de 11 temporadas.

Jordi Alba, quien desde su llegada a FC Barcelona se convirtió en el lateral izquierdo titular del equipo, decidió ponerle fin a su faceta como jugador culé, apenas dos semanas después de que el canterano Sergio Busquets anunció su salida del club.

“Mi mayor deseo siempre fue ser jugador de FC Barcelona, y mi memoria está llena de innumerables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida.

��❤️ GRÀCIES ��❤️ GRACIAS ��❤️ THANK YOU ��❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j— Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023

“Después de meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado, y me gustaría anunciar que está será mi última temporada como jugador del Barca. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo”, dijo Jordi Alba en un video publicado en sus redes sociales.

Se va Jordi Alba de FC Barcelona con varios títulos

Aunque Jordi Alba se desarrolló como futbolista en la cantera de FC Barcelona, fueron 11 temporadas las que disputó con el primer equipo, en las que conquistó hasta 18 títulos, de los cuales seis fueron de LaLiga Española.