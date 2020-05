Taco Charlton se convirtió en agente libre tras ser cortado por los Dolphins

ESTADOS UNIDOS – Pese a que lucho por quedarse con el papel que le correspondía con los Dholpins de Miami, no fue suficiente para llenar las expectativas de la escuadra, pues anunció este jueves que Taco Charlton fue puesto en libertad y ahora se manejara como agente libre en busca de un nuevo equipo.

El ala defensiva llegó a los Dholpins en septiembre del 2017 despues de que los Cowboys de Dallas tomaron la decisión de ya no disponer de sus servicios, por lo que fue reclamado de inmediato, tuvo minutos importantes en el campo de juego, llegó a realizar jugadas de buena calidad, sin embargo, no era lo que esperaba el dirigente Brian Flores, quien manifiesta que cuenta con otros planes donde Charlton no está incluido.

Esta iniciativa del equipo de hacer modificaciones en su plantilla era algo que se veía venir y una de las movidas era la despedida de Charlton y el asunto se hizo más que obvio cuando fue colocado en la lista de jugadores desactivados faltando cuatro encuentros para que concluyera la temporada 2019.

La reconstrucción de la alineación del equipo corresponde a la llegada de siete nuevo jugadores, que corresponden como agentes libres o seleccionados del Draft de la NFL 2020 y el nuevo armamento está conformado por Shaq Lawson, Kyle Van Noy, Emmanuel Ogbah, Raekwon Davis, Jason Strowbridge y Curtis Weaver.

Con la llegada de las nuevas figuras se espera que el conjunto se pueda fortalecer en aspectos físicos, jugadores frescos que llegan con el deseo de dejar un legado en la NFL, lo cual servirá como motivación y fortalecería el carácter de ellos.

Charlton había sido seleccionado por los Cowboys en la primera ronda del Draft de la NFL 2017, llegó a un acuerdo por cuatro años y 10.02 millones de dólares, 7.73 millones garantizados y recibió un bono de 5.43 por haber firmado.



Información por ESPN.