Supuesta amante de Zague le exige pensión alimenticia para su hija; padece cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Roberto Alves, conocido por Zague, se envolvió en el escándalo luego de que en 2018 se filtraran videos íntimos en los que se muestra sin ropa y se autodescribe como "impresionanti". Ahora su amante le habría exigido pensión alimenticia para su hijo.

Captura de uno de los videos filtrados de Zague.

De acuerdo con el programa de YouTube de espectáculos, Chisme No Like, Luz Piedad Martínez señala que Zague supuestamente con ella le fue infiel a Paola Rojas, presentadora de Televisa, e incluso tuvo una hija que él no reconoce.



Mía Martínez es el nombre de la pequeña a quien Zague no le proporciona manutención, según alega la colombiana Luz Martínez.

Javier Ceriani, presentador de Chisme No Like, explica que el problema es que un juez definió que no se requería hacer una prueba de ADN a Zague, ya que el ex futbolista supuestamente ya había enviado dinero, asumiendo esa responsabilidad.

También se destacó que actualmente Luz Piedad Martínez, supuesta amante de Zague, lucha contra el cáncer.

Amante de Zague padece cáncer

Luz Piedad demandó a Zague por la situación que acusa y ofreció una entrevista al canal de YouTube en la que explicó que conoció al actual comentarista deportivo en Los Ángeles, donde pasaron una noche juntos.

Yo lo conocí en enero de 2016, cuando él estaba casado (con Paola Rojas)", indica Luz Piedad Martínez.

Luz asegura que después de esa ocasión no creía que lo volvería a ver, sin embargo cuenta que se vieron unas cuantas veces mes y luego quedó embarazada en julio de 2017.

"Nos vimos en Playa del Carmen, me invitó a Las Vegas y también coincidimos en Los Ángeles, donde quedé embarazada".

Luego relata que le escribió a Zague para decirle que estaba embarazada y no recibió respuesta.

"Él decía que lo hice a propósito, el amigo que nos presentó me dijo que él (Zague) me pedía abortar, pero yo no quise".

Acusa que Zague pidió le abortar

Luz Martínez afirma que Zague le pedía abortar, pero ella decidió tenerlo. Intentó ser madre soltera, pero al ver las dificultades le pidió al ex futbolista hacerse pruebas de ADN, aunque él optó por mandarle dinero.

Ella cuenta que en principio le enviaba 100 o 200 dólares, aunque más tarde le enviaría mensualmente mil dólares, pero solo por un año, pues dejó de hacerlo.