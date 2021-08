SummerSlam 2021 de WWE: horario y dónde verlo

LAS VEGAS, Nevada.- La fiesta más grande del verano está muy cerca de arrancar. El segundo evento más importante del año para la WWE, SummerSlam, tendrá una de las carteleras más llamativas de sus últimos eventos en un escenario inigualable como el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

Además, se espera que este Pay-Per-View sea más emotivo que el pasado Wrestlemania 37, y esto es porque será con un aforo de más de 70 mil personas, situación que motiva a cada una de las superestrellas de la empresa más grande de entretenimiento deportivo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El momento más esperado para todos los aficionados será el combate por el campeonato Universal. Roman Reigns pondrá en juego su cetro ante John Cena, luchador que tuvo un inesperado regreso el mes pasado en Money In The Bank y que lo aprovechó para lanzar el reto al ‘Jefe Tribal’.

Lucha histórica de John Cena

Esta lucha podría ser histórica para Cena. En caso de conseguir el triunfo, sumaría 17 campeonatos mundiales (13 de WWE, 3 de peso pesado), lo que sería una cifra histórica que le servirá para desbancar a Ric Flair, quien tiene una marca de 16 títulos.

Por su lado, Roman Reigns llega a esta lucha con un reinado bastante exitoso. Suma 354 días con el cinturón y ha hecho lo ha querido con cada uno de sus retadores. Venció a gladiadores como Edges, Daniel Bryan, Rey Mysterio, Cesaro, Kevin Owens. En caso de perder, se irá de la empresa.

Otras luchas prometedoras en SummerSlam

Otro de los encuentros prometedores para SummerSlam será el combate por el título de la WWE. Bobby Lashley defenderá su campeonato contra Goldberg, quien regresó al encordado para expresar su intención de tener ese campeonato. Lashley ha sido dominante durante su etapa como campeón y Goldberg quiere terminar con esa racha que tiene el ‘Superman Negro’.

La presencia latina no podía faltar. El luchador mexicoamericano, Rey Mysterio también verá acción en esta espectacular cartelera. Compartirá el ring con su hijo Dominik para tratar de recuperar los títulos de parejas de SmackDown que perdieron en Money In The Bank ante Jey y Jimmy Uso.

El resto de la cartelera

Campeonato femenil de Raw: Tripla amenaza, Nikki A.S.H. expondrá su título contra Charlotte Flair y Rhea Ripley.

Campeonato femenil de SmackDown: Sasha Banks quiere la revancha de Wrestlemania 37 contra Bianca Belair.

Campeonato de los Estados Unidos: Damian Priest tendrá su primera oportunidad titular ante Sheamus.

Campeonato de parejas de Raw: Aj Styles y Omos pondrán en juego sus cinturones ante una de las parejas más queridas por el público en el momento, el equipo RK-Bro, Randy Orton y Riddle.

Edge vs Seth Rollins

Drew McIntyre vs Jinder Mahal

Alexa Bliss vs Eva Marie

Dónde ver

DÍA: Sábado 21 de agosto

HORA: 18:00 horas (kick-off) 19:00 horas (evento)

DÓNDE VER: STAR Action y WWE Network