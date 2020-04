Sueldos de jugadores del Cruz Azul serán modificados por la crisis de la pandemia

MÉXICO – El Cruz Azul de la Liga MX, no había querido hacer modificaciones monetarias en su organización a pesar de la crisis económica que se vive por la pandemia del coronavirus, pero ante la resistencia que opuso para mantener intactos los sueldos de sus trabajadores no pudo más y se vio obligado a modificar los salarios de sus jugadores y el cuerpo técnico debido a que se están manifestando problemas con el presupuesto.

Pese a que la decisión la tomó el club, también fueron tomados en cuenta todos los involucrados que se verán afectados con la modificación del sueldo, además de los futbolistas y cuerpo técnico, los directivos formaran parte del grupo. Los efectos de los pagos ya se reflejaron en la quincena del 15 de abril, donde ya se bajó el porcentaje.

Pese a que en estos momentos los jugadores no recibirán la cantidad de dinero habitual en sus cuentas de banco, no significa que el dinero faltante no lo recuperaran, al contrario, se recompensará durante los últimos meses del año, cuando ya no exista peligro por la pandemia y las actividades regresen.

“Nosotros acordamos bajar un porcentaje del sueldo y va a ser retroactivo, entonces hay que apoyar a la directiva que siempre nos apoya y nos pusimos a la disposición, de hecho por lo que hablamos ahí salió de nosotros ponernos a disposición y que la directiva supiera que contaba con nosotros para tomar las medidas que tuviera que tomar”, dijo a el mediocampista Luis Romo.

No solo en Cruz Azul se han tomado este tipo de decisiones, también otros clubes de la Liga MX han trabajado en medidas para evitar más perdidas económicas y han implementado estrategias parecidas como las de los “cementeros”, por ejemplo: Chivas, América, Monterrey, Querétaro, Atlas, Necaxa, Tijuana, Pachuca y León.

Los jugadores se encuentran en sus casas cumpliendo con el confinamiento obligatorios que dictaron las autoridades mexicanas por la pandemia, pero de igual forma siguen trabajando desde sus hogares en su condición física, Romo añadió que se manejan sesiones durante el dia o por la tarde con su entrenador físico Pablo Sanguinetti.

“Antes de romper filas hablamos todos muy fuerte de que tenemos que ser muy responsables, porque la verdad es difícil, siempre tienes un plan de trabajo, entrenas y lo tienes diario, el estar en competencia te mantiene en forma”, explicó Romo.



Información por ESPN.