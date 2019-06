Suecia reacciona con "tristeza" a elección de Milán para los Juegos de 2026

COPENHAGE, Dinamarca.-La elección hoy de Milán-Cortina como sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2026 en lugar de Estocolmo-Åre ha sido recibida con "tristeza" y "decepción" por responsables de la candidatura sueca y deportistas de ese país.



Es muy triste. Creo de verdad que habría sido muy bueno para el deporte sueco que nos hubieran dado los Juegos", dijo al canal público SVT el ministro de Vivienda y Digitalización sueco, Peter Eriksson, presente en Lausana, donde se celebró la elección.



Eriksson atribuyó la derrota a que el Gobierno italiano había dado garantías económicas a su candidatura al contrario que el sueco, lo que a su juicio provoca que luego "se disparen los costes", algo a lo que el Ejecutivo de este país escandinavo "no está dispuesto".



El ministro de Vivienda sueco consideró que el Comité Olímpico Internacional (COI) no estaba listo para un presupuesto más austero para los Juegos.



"Felicito a Milán por la victoria. Os derrotamos en un partido que nos llevó al Mundial de fútbol (Rusia 2018). Ahora nos habéis derrotado vosotros, así que estamos 1-1", había afirmado minutos antes desde el estrado Eriksson.

También en declaraciones a SVT, el presidente del Comité Olímpico Sueco (SOK), Mats Årjes, insistió en la falta de aval económico del Estado y en que su candidatura había tomado al pie de la letra la agenda 2020 del COI sobre desarrollo sostenible."Italia presentó garantías estatales que ni tenemos ni tendremos nunca probablemente", afirmó.Årjes resaltó que Suecia no puede organizar unos Juegos que no tengan en cuenta las premisas del país y que no se pueden cambiar leyes por las Olimpiadas ni construir instalaciones que luego no vayan a tener un uso concreto.La leyenda sueca del esquí alpino Anja Pärson confesó a la agencia TT su decepción por la derrota de Estocolmo.

"Es muy doloroso. Es algo muy triste para Suecia. Siento que debíamos haber ganado", dijo Pärson, que en una carrera deportiva de catorce años logró una medalla de oro, una de plata y cuatro de bronce en Juegos Olímpicos y 7 de oro, dos de plata y cuatro de bronce en los Mundiales.Con la derrota de hoy Suecia suma ocho intentos fracasados consecutivos para organizar unos Juegos, siete de ellos de invierno, después de haber celebrado los de verano en 1912.