"Su preparación fue un desm...": Padre de Andy Ruiz

Tras la derrota de su hijo a manos de Anthony Joshua, el padre de Andy Ruiz se mostró bastante molesto por el resultado de la pelea, llevada a cabo en Arabia Saudita.

Y es que Andrés Ruiz, en entrevista para ESPN, aseguró que la preparación de su hijo para esta pelea estuvo rodeada de muchos excesos y falta de compromiso, factores que de acuerdo con él, contribuyeron a que el resultado fuera adverso.

El exceso de celebración, todos los políticos que venían a recogerlo, todo fue un desm… Nunca se concentró, le dije que no podía llegar a ese peso porque en ese peso no iba a poder hacerle nada a Anthony Joshua, por eso está reconociendo ahora lo que le decía", manifestó.

El padre de Andy Ruiz Jr. no reparó en decir que el campamento de su hijo “Fue un desma*%#, nunca se concentró bien” #RuizJoshua2 pic.twitter.com/g004qP7osi — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 8, 2019

Aseguró que desde el principio, el púgil ignoró las indicaciones de su entrenador, Manny Robles.

"Nunca se preparó, todo el tiempo no hacía caso a Manny, no le tenía respeto, se iba, él solo corría, le mandaba un vídeo a Manny de que corrió. Ahora aprendió esa lección", señaló el papá del ahora ex campeón de los pesos pesados.

Por su parte, el púgil de origen mexicano admitió los fallos que tuvo, aceptando que se excedió en los festejos y que se equivocó al no tomar los consejos de su coach y familia.