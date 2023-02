¡Sorpresa en España! Mallorca del mexicano Javier Aguirre le gana a Real Madrid

PALMA DE MALLORCA, España-. Un resultado sorpresivo se presentó este domingo en el futbol de LaLiga Española, luego de que RCD Mallorca, el equipo dirigido por el mexicano Javier 'Vasco' Aguirre, le ganó 1-0 a Real Madrid.

En el que fue el duelo de la jornada 20 de la temporada 2022-23 de LaLiga Española, Mallorca se impuso en casa por la mínima diferencia y ganó gracias a un autogol de Nacho Fernández, defensa del conjunto merengue.

Aunque Real Madrid tuvo muchas más llegadas al arco, posesión y pases, el equipo comandado por el experimentado entrenador mexicano mantuvo su ventaja y sumó tres puntos importantes con el resultado final.

El Mallorca de Javier Aguirre ���� venció 1-0 al Real Madrid en LaLiga ����. Enorme resultado para el DT mexicano, que tiene al Mallorca con 28 pts en 20 partidos disputados en la 10° posición. Trabajazo el de Aguirre desde su llegada a la liga española.�� pic.twitter.com/PyVsSwCK2D — Julio Rodríguez (@julioordz10) February 5, 2023

"Hay que ser humildes en la victoria y la derrota. No podemos desviarnos y creernos algo que no somos. Vamos caminando al futuro y no seré yo quien frene la euforia de la gente y del vestuario, pero con tranquilidad porque ningún equipo se ha salvado con 28 puntos", declaró Aguirre.

Javier Aguirre tiene cerca a Mallorca de puestos de competencias europeas

Después de 20 partidos que se han jugado, los 'Vermellones' se encuentran en la décima posición y con 28 puntos, para mantenerse cerca de puestos de competencias europeas, que en este caso sería la UEFA Europa League 2023-24.