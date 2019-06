Sorprende decisión de dejar fuera de los Panamericanos a Alexa Moreno

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de la Federación Mexicana de Gimnasia de dejar fuera a Alexa Moreno de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tomó por sorpresa al entrenador de la medallista, Alfredo Hueto.



Con esa determinación, deportista y coach prefieren pasar página para enfocarse en el Mundial de Stuttgart, que reparte boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El entrenador español resaltó que Alexa no participó en la tercera evaluación para salvaguardar su salud e integridad tras un golpe en la cabeza que sufrió al caer de la viga después de no apoyar bien el talón derecho que tiene lastimado, y le hubiera gustado que la federación considerara esta situación.



En absoluto pensábamos que Alexa fuera a quedar fuera de esta lista. Oficialmente no nos han enviado una notificación. Lo que sé es por lo que me han contado, y el razonamiento es porque no estuvo en el último de los tres eventos selectivos", explicó Hueto.