¡Sorpredente! Héctor Herrera habla de su gol y del "Cholo"

MADRID, España.- Con su gol de último minuto ante la Juventus, Héctor Herrera sacudió a la afición mexicana y puso el foco en su figura. Muchos pedirían calma, pero no él. Él acepta lo emocionante y sorpresivo que fue marcar el tanto del empate en su debut de Champions League con la camiseta del Atlético de Madrid.

"Es algo que no esperaba vivir tan pronto", reconoció el mediocampista, a la cadena Fox Sports. Pero no sólo el tiempo es razón de la sorpresa, también la forma en la que llegó la anotación. "No estoy tanto en los tiros de esquina y me he encontrado una gran sorpresa", agregó.

HH apuntó que previo al encuentro, tenía muchas ganas de salir al campo, con la "motivación extra" que implica disputar el mejor torneo de clubes de Europa.

La efusividad que provocó el gol, no se quedó en la celebración de cancha. De acuerdo con el mexicano, tanto la gente del staff como sus compañeros lo abrazaron en el vestidor. "Me dijeron: te lo mereces", relató.

Con respecto a la confianza que le ha brindado Diego Pablo Simeone, el futbolista surgido del Pachuca se mostró agradecido por trabajar a su lado. "He aprendido mucho del míster y de mis compañeros", dijo, y aunque él sabía que sería difícil aterrizar en un club con jugadores "de mucha calidad", el primer paso ha sido dado de forma positiva.

Herrera también tuvo palabras sobre la atmósfera en el Wanda Metropolitano. "Desde el primer partido, el estadio me impresionó, el ambiente que se vive adentro de la cancha es increíble y se transmite en la cancha", consideró.