Soria, Castellanos y Aguilar buscan un lugar en el bullpen de Arizona

Con tres jugadores mexicanos en sus Entrenamientos Primaverales, los Diamondbacks de Arizona apuntan hacia la temporada 2021 de Grandes Ligas con la intención de volverse a coronar en una Serie Mundial; 20 años después de conseguir la única que tienen en su historia.

Lejos quedaron los días cuando el sonorense Erubiel Durazo centró las miradas de todo México en el equipo de las “Cascabeles”, el cual alzó su primer trofeo de campeón venciendo nada menos que a los Yanquis de Nueva York en 2001.

De cara a la próxima temporada, el conjunto que dirige Torrey Lovullo cuenta ahora entre sus filas con tres lanzadores aztecas; Joakim Soria, Humberto Castellano y Miguel Aguilar.

¡Joakim Soria y Humberto Castellanos tuvieron un gran debut ayer con #LosDbacks! ����#VamosDbacks�� pic.twitter.com/pktL00bk7S — Arizona Diamondbacks (@LosDbacks) March 8, 2021

El coahuilense Soria es un viejo lobo de mar con 13 campañas en la Gran Carpa; y con dos Juegos de Estrellas en su palmarés jugado para los Reales de Kansas City, este año arribó a Arizona para pelear por un lugar como cerrador a sus 36 años de edad.

“Realmente ahorita estamos para el rol que el equipo nos quiera dar. El mánager ha hablado con nosotros y realmente no hay un puesto fijo para nadie. Yo creo que eso nos mantiene esforzándonos; y si me toca cerrar, con todo gusto lo haré.

“Me siento físicamente bien. Me estoy preparando bastante fuerte. Realmente no siento que mis habilidades hayan disminuido, al contrario, han aumentado en cierta manera”, dijo ayer el videoconferencia.

El jalisciense Humberto Castellanos viene de debutar en Grandes Ligas el año pasado con los Astros de Houston. Sin embargo, este 2021 espera superar las 10.2 entradas que la organización texana le permitió lanzar.

“Yo sabía que eran cosas que podían pasar, esto así es, es un negocio, todo pasa por algo. No hay mal que por bien no venga. Ahora que me toma Arizona yo veo que hay más oportunidad, hay más manera de demostrar lo que puedo hacer; yo pienso que es un movimiento que me benefició.

“Más que nada he estado trabajando en la fuerza de mi brazo, para poder aumentar de millas, que siento que es un factor importante que me va a ayudar mucho en mi carrera; en eso es lo que me he enfocado”, dijo.

A sus 29 años de edad, Miguel Aguilar aún tiene como meta hacer su debut en el máximo circuito. El sonorense ha cumplido con tres buenas salidas en la pretemporada y no pierde la esperanza de ganarse un lugar en el bullpen.

“Ellos tienen siempre la última palabra. Todavía no hay una decisión sobre mí. Hemos hecho las cosas bien en esos tres innings, y esperemos se dé la oportunidad. Yo pienso que cada quien tiene sus propias metas personales. Esta es una meta que deseo cumplir, y mientras tenga la oportunidad de estar aquí, voy a luchar por esa meta”, comentó.