Sonorense Johan Vásquez se cuelga el bronce con el "Tri" panamericano

LIMA, Perú.- El ganar el tercer lugar de los Juegos Panamericanos, la medalla de bronce, con el triunfo sobre Uruguay, la realidad es que sabe poco para México.

Sí, se armó este equipo al cuarto para la hora. Sí, no se le dieron todas las armas disponibles a Jaime Lozano para armar un buen conjunto, pero eso en las Selecciones Mexicanas no debe de ser pretexto, por lo menos en este nivel, para no disputar una final.

La buena noticia es que por sextos Juegos Panamericanos,se gana una medalla, lo malo es que no es por lo menos la de plata u oro. Esa derrota en semifinales ante Honduras, no se debe de permitir, y es una seria llamada de atención para Jaime Lozano técnico y Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF, de cara a la eliminatoria Olímpica.

Pablo Yrizar anotó el gol de la victoria al minuto 6, y de ahí vino un sufrimiento telenovelesco para la Selección Sub 22,con tiros al poste de los uruguayos y atajadas del portero Luis Malagón. El Johan Vásquez, ex futbolista de Cimarrones, fue un pilar de la central del tricolor e incluso marcó el penal que le tocó ejecutar en la tanda de penales contra Honduras en las semifinales.



Al final, 1-0 y victoria. Medalla de bronce que sabe agria.