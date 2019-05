Sinceras declaraciones de José Juan Macías tras derrota ante Japón

POLONIA.- Tras la derrota de la Selección Mexicana ante Japón en el Mundial Sub 20, José Juan Macías hizo enfásis en el cambio de mentalidad que debe tener el futbolista mexicano, para que así tenga la posibilidad de destacar.

"Creo que nos escondemos demasiado en pretextos. Que si hay demasiados extranjeros no podemos sobresalir. Si seguimos escondiéndonos con eso nunca vamos a trascender. Hay que dejar de hacer eso.

Por algo me ha ido bien en León. Si uno quiere jugar hay que ganárselo y no esperar a que nos den la oportunidad", sentenció.

"No creo que falte hambre, es lo que más tengo. Hay que cambiar la mentalidad. No podemos llorar por lo que no hicimos en la cancha, sabemos lo que nos hizo falta y ahora buscar mejorar", expresó Macías.

Agregó que el equipo se jugará el todo por el todo en el próximo encuentro, el miércoles ante Ecuador, para buscar la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda.

Por otro lado, el jugador de la Fiera manifestó estar comprometido plenamente con la escuadra Azteca, aún cuando sus compañeros están por disputar la final de la Liga MX contra Tigres.