¡Contundente! México golea a EU y lo deja sin revancha

NUEVA JERSEY, EU.- Jugada de 21 toques de balón entre los futbolista de México que terminó en el gol 52 (27 en partidos amistosos), para Javier Hernández, al minuto 21. Seguro es el tipo de acciones y desenlaces que Gerardo Martino quisiera tener en más ocasiones por partido, pero que por ahora le dio otro triunfo en un proceso que quiere fortalecer con disciplina y buen futbol.

Los que regresaron a la convocatoria y al once titular cumplieron. Hernández con gol y su conocido esfuerzo individual, Héctor Herrera con orden desde el mediocentro y Jesús Manuel Corona con descaro y regates, aunque tuvo un par de opciones claras que no logro concretar. En términos generales, una Selección que trabajó el partido y aprovechó lo que no hizo su rival.



Un 0-3 sobre Estados Unidos siempre vestirá al equipo tricolor, que hacía más de 40 años que no le ganaba un amistoso a su rival del norte y suma la victoria de ayer a la de la final de la pasada Copa Oro.

Ya en la parte complementaria, Erick Gutiérrez (78') y Uriel Antuna (82') cerraron la cuenta para el conjunto mexicano, que además tuvo una gran respuesta del portero Jonathan Orozco, quién detuvo un penalti hacia el final del encuentro.





Amistoso de buenas sensaciones en la cancha para Martino, quién trata de combinar lo futbolístico con lo disciplinario y por ahora, en el primero de los dos encuentros programados para la fecha FIFA, ha ganado mucho más que el partido ante Estados Unidos.

El Tata sigue invicto ante Estados Unidos. Su primera victoria(1-0) en la final de la Copa Oro. Ahora buscará romper una hegemonía del adversario en encuentros no oficiales.

El Tricolor no vencía a los norteamericanos, como visitante y en un juego amistoso, desde hace casi 45 años. La más reciente victoria se remonta al 8 de septiembre de 1974 (1-0), en el Cotton Bowl de Dallas. Desde entonces, han sostenido 12 encuentros de preparación en este país, con balance de siete victorias para los locales y cinco empates.