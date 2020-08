Sin ningun pretextos, "Flaco" Tena acepta la derrota de Chivas contra Santos Laguna

Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, aceptó la derrota sin pretextos.

Para el 'Flaco', las ausencias no deben de pesar tanto en un equipo como Guadalajara. “Santos gana con justicia, Santos fue mejor que nosotros y lo reflejó en el marcador. Nosotros insistimos, su portero tuvo una gran actuación y nos vamos dolidos porque nos vamos con las manos vacías”.

Destacó como siempre “la actitud de los jugadores que dejan todo en el campo. El rival ganó bien, y felicito a su portero, el partido anterior detuvo un penalti aunque tuvo mala suerte en el rebote. Aunque tengamos ausencias, el equipo debe de jugar al futbol, pero se peleó y dejó todo en el campo”.

El equipo no ha marcado en el torneo. “Nos duele y preocupa no marcar. Es algo para analizar muy bien, no hemos creado oportunidades de gol para reflejarlas en el marcador. El que tengamos ausencias no es pretexto, quizá se pierda cohesión, pero tenemos plantel suficiente para intentar ganar”.

No sabe para cuando los jugadores con Covid-19, puedan volver. “Es difícil precisar cuándo pueden regresar los ausentes. Hay que ver la carga viral. Se les hicieron una prueba y el único que pudo fue Uriel Antuna, y no estaba para todo el juego. Es una incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a contar con ellos”.