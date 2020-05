“Sin Jordan no hay Kobe”: las palabras de Bryant en ‘The Last Dance’

Kobe Bryant aparece en los capítulos 5 y 6 de la serie “The Last Dance”, donde se ve como fue la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls.

El fallecido ex jugador de los Lakers saldrá en el documental hablando acerca de sus recuerdos junto a Jordan, a quien consideró uno de sus mayores referentes en su exitosa carrera en la NBA.

La relación entre ambos comenzaría durante el Juego de Estrellas de 1998, cuando Bryant desafió a su Majestad en un duelo uno contra uno.

Ese chico de los Lakers siempre intenta retar a todos a un uno contra uno. Bien, entonces haremos que pase. Haré de este partido un uno contra uno", señaló en la serie.

Aunque Jordan afianzó su leyenda en esa ocasión, descubrió en Kobe a un digno heredero. En ese juego, pese a que ambos estuvieron cuello a cuello en cuanto a números, el Este, comandado por el 23 de Chicago, terminó llevándose la victoria.

"Kobe retó a Michael, pero Jordan salió diciendo: esta noche no, jovencito", relató Isiah Thomas, ex jugador, que era comentarista aquella noche.

A partir de ese momento, se formaría una bonita relación entre ambos atletas, donde Michael se convirtió en un mentor y hermano mayor para el difunto escolta.

"Sin Jordan no habría Kobe. No habría ganado cinco anillos sin él. Es como mi hermano mayor, me ayudó mucho y me dio muy buenos consejos", manifestó Kobe.

El pasado 24 de febrero, Jordan dio un emotivo discurso en el funeral del ex jugador de los Lakers, hablando acerca de lo importante que era para él.

"Cuando murió, un pedazo de mí murió también. Murió un pedazo de todos nosotros, por eso estamos aquí. Descansa en paz, hermano pequeño. Kobe no dejó nada en el depósito. Lo dejó todo en la cancha".