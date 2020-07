Simone Biles engalana portada de la revista Vogue

Simone Biles, multimedallista olímpica y mundial, compartió lo que son sus dos portadas para la revista Vogue, en la que habló sobre su viaje hacia Tokio 2020, sus problemas para superar lo ocurrido con el escándalo de abuso de Larry Nassar y como ha enfrentado la discriminación en su disciplina.

La gimnasta aparece en dos imágenes distintas, la primera con tonos cálidos y la segunda en fríos, pero mostrando en ambas de una artística forma el extraordinario físico que la ha llevado a ganar tantos títulos a sus 23 años.

So honored! Thank you Vogue, Annie Leibovitz and Abby Aguirre �� https://www.vogue.com/article/simone-biles-cover-august-2020 Publicado por Simone Biles en Jueves, 9 de julio de 2020

Biles, quien se prepara para sus segundos Juegos Olímpicos pese a la contingencia sanitaria, expresó que siente una gran pasión por el deporte de practica, pero no por el estándar de belleza que conlleva.

“No importa lo bueno que seas en tu deporte, en la vida, en el trabajo, lo más importante de lo que la gente habla es de cómo te ves”, dijo la campeona olímpica individual para esta edición de la revista de moda.

Señaló que existe una necesidad urgente de cambio en la sociedad, hablando también sobre el como el no haber tenido modelos a seguir que lucieran como ella la motivó a convertirse en uno para otras niñas.

Al crecer, no veía muchas gimnastas de color, pero cuando las llegué a ver, me sentí realmente inspirada para ir y querer ser tan buena como ellas. Recuerdo haber visto a Gabby Douglas ganar en Londres 2012, y pensé, si ella puede hacerlo, yo también”, manifestó.

Simone también se refirió a lo sucedido en su país, con el movimiento ‘Black Lives Matter’, mencionando que este es un punto de partida para evitar que lo ocurrido con George Floyd vuelva a suceder.

“Las protestas pacíficas son el comienzo del cambio, pero es triste que la gente haya necesitado todo esto para escuchar. El racismo y la injusticia han existido durante años con la comunidad negra. ¿Cuántas veces ha sucedido esto antes de tener teléfonos celulares?”, indicó.

Finalmente, expresó que por muchos años creyó que lo que el ex médico del equipo de gimnasia Larry Nassar le hizo no era abuso, porque no había sido “tan malo” como lo que otras víctimas de él habían descrito.

"Estaba leyendo la cobertura de Maggie (Nichols) y me golpeó. Pensé que había recibido los mismos tratamientos. Recuerdo haber googlear ‘abuso sexual’. Porque sé que algunas chicas lo sufrieron peor que yo. Lo sé. Así que sentí que no me habían maltratado, porque no fue en la misma medida que las otras chicas. Algunos de mis amigas la pasaron muy, muy mal. Eran sus favoritas. Como el mío no estaba en ese nivel, sentí que no sucedió”, confesó.

“Sentí que estaba decepcionando a otras personas revelando esto”, concluyó Biles sobre el sentirse culpable acerca de pensar cómo el abuso afectaría su imagen.